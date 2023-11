Apakah Penderita Diabetes Tidak Boleh Makan Permen?

Dalam hal memilih makanan, detail dan konteks adalah hal yang paling penting. Menentukan batas cukup juga merupakan kunci bagi penderita diabetes dalam menentukan pola makan.Perlu diingat bahwa makanan dan minuman tinggi gula memang dapat memengaruhi kadar glukosa lebih cepat, jadi penting untuk memahami bagaimana mamalani tersebut memengaruhi kadar gula darah.

Penderita diabetes juga harus mempertimbangkan perencanaan ekstra jika ingin mengonsumsi permen atau makanan tinggi gula lainnya. Perencanaan tersebut termasuk menghitung karbohidrat dan mengambil dosis insulin yang tepat, jika membutuhkan hormon tersebut untuk membantu mengelola kondisi diabetes yang diderita.

Penting juga untuk diingat bahwa penderita diabetes biasanya memperhatikan jumlah total karbohidrat dalam makanan serta minumannya, dan tidak selalu memperhatikan kandungan gulanya. Meskipun permen bisa membuat gula darah naik lebih cepat, namun jumlah karbohidrat itulah yang perlu diperhatikan saat mengonsumsi permen.Hal yang sama berlaku untuk permen bebas gula, yang tetap mengandung sejumlah karbohidrat yang perlu dipertimbangkan.

Permen tertentu, seperti permen yang mengandung selai kacang atau kacang-kacangan, membutuhkan waktu lebih lama untuk memengaruhi gula darah dan tidak akan menyebabkan lonjakan drastis setelah memakannya.

Namun, permen biasa lainnya yang mengandung gula dapat menyebabkan lonjakan gula darah dengan cepat, dan beberapa ahli medis menyarankan untuk makan permen menjelang waktu makan untuk “meringankan dampak” dari lonjakan gula darah yang tiba-tiba.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: KOMPASCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JPNNCOM: 6 Khasiat Tidak Terduga Air Kelapa untuk Penderita DiabetesJPNN.com : Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air kelapa yang baik untuk penderita diabetes dan salah satunya adalah membantu kontrol berat badan.

Sumber: jpnncom | Baca lebih lajut ⮕

ANTARANEWS: Perubahan perilaku jadi faktor banyaknya penderita diabetes usia mudaDokter spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik diabetes RSCM Jakarta Dicky Levenus Tahapary mengatakan perubahan perilaku menjadi salah satu ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕

ANTARANEWS: KPA Jakbar minta warga tidak diskriminasi penderita HIV/AIDSKomisi Penanggulangan AIDS (KPA) Jakarta Barat meminta warga tidak mendiskriminasi penderita atau orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) menyusul adanya temuan ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕

VIVACOID: Wowon Cs Serial Killer Divonis Seumur Hidup, Lebih Rendah dari Tuntutan JaksaHakim mempersilahkan pihak JPU dan kuasa hukum terdakwa Wowon Cs apakah mau mengajukan banding atau tidak

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕

VIVACOID: Disebabkan Diabetes, Indonesia Jadi Negara dengan Angka Kebutaan Tertinggi di Asia TenggaraMenurut data International Diabetes Federation (IDF) tahun 2021, Indonesia menduduki peringkat ke-5 dari 10 negara di dunia dengan penderita diabetes terbesar.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕

TVONENEWS: Hakim MK Suhartoyo Diperiksa MKMK Selama 30 menit, Mengaku Tidak Banyak Pernyataan karena Tidak Banyak LaporanBerita Hakim MK Suhartoyo Diperiksa MKMK Selama 30 menit, Mengaku Tidak Banyak Pernyataan karena Tidak Banyak Laporan terbaru hari ini 2023-11-01 18:46:35 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews | Baca lebih lajut ⮕