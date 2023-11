Apa Penyebab Pusing Setelah Makan Ini Penjelasan dan Cara Mengatasinya

Lalu, bagaimana dengan pusing setelah makan? Pusing setelah makan bisa saja terjadi karena beberapa sebab. Bahkan berdiri terlalu cepat setelah duduk terlalu lama bisa membuat pusing. Sakit kepala ringan sementara bahkan dapat terjadi karena perubahan mendadak pada kadar cairan dan aliran darah. Seorang ahli gizi di HCMCT (Human Care Medical Charitable Trust) Manipal Hospitals, Dwarka, New Delhi, Vaishali Verma mengatakan merasa pusing setelah makan juga bisa disebabkan karena kondisi yang disebut hipotensi postprandial.

Postprandial adalah istilah medis setelah makan, dan hipotensi berarti tekanan darah rendah. Hipotensi postprandial adalah suatu kondisi yang mengacu pada penurunan tekanan darah setelah makan. Kondisi ini lebih sering terjadi pada orang dewasa lanjut usia dan menyebabkan sakit kepala ringan dan terjatuh secara tiba-tiba.

Verma menjelaskan bahwa penurunan tekanan darah terjadi ketika ada perpindahan darah dari otak dan tubuh ke usus untuk membantu pencernaan, sehingga menyebabkan penurunan aliran darah ke otak. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan hipotensi postprandial, termasuk penuaan, pengobatan tertentu (seperti diuretik), gangguan sistem saraf otonom, dan penyakit seperti penyakit Parkinson, tambahnya.

Hipotensi postprandial adalah kondisi sementara, namun bisa berakibat buruk jika tekanan darah terlalu rendah. Efek samping paling berbahaya dari hipotensi postprandial adalah pingsan. Dalam kasus yang parah, rendahnya aliran darah ke otak dapat menyebabkan stroke.Tidak ada pengobatan untuk hipotensi postprandial, namun berikut beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, seperti yang disarankan oleh para ahli, melansir dari situs Healthshots.

