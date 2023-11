Apa Komitmen Untuk Menghapuskan Korupsi di Indonesia?

Faktual aja kita sih, tahun terakhir Jokowi menjabat ada cita-cita mulia maha berat yang ditargetkan. Pertama, menghapus kemiskinan ekstrem dari 1.13 persen ke 0 persen, kedua, prevalensi stunting dari 21,6 persen ke 14 persen. Nah yang ketiga nih yang biasanya jadi bahan omongan, inflasi dari 3 persen ke 2 persen.

. Kedua, energi kelanjutan tanpa jebol subsidi. Ketiga, jujur pada angka kemiskinan dan bagaimana cara menekannya. Keempat, kualitas sumber daya manusia era digital harus ditingkatkan. Pertanyaan buesarrrrnya adalah, kalau masalah lama aja susah kelar, apa iya realistis bikin cita-cita baru??? Balapan berebut suara? Jangan lupa “swing voters” yang paham soal-soal beginian. Mereka signifikan juga mengubah peta suara loh.

