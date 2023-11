Apa Itu Hak Angket DPR? Diusulkan Politisi PDIP Terkait Putusan MK Soal Usia Capres-Cawapres

Dikutip dari laman DPR, hak angket adalah hak bagi DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak bagi masyarakat.Untuk melaksanakan hak angket, syaratnya paling tidak diusulkan minimal 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi.

Selain itu, pengusulan hak anget juga harus menyertakan dokumen yang memuat materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki serta alasan penyelidikan. Diketahui, usulan bisa menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR.Banten, Tangerang Kota

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: TRIBUNNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TRIBUNNEWS: Apa Itu Hak Angket yang Diusulkan Masinton PDIP Terkait Putusan MK, Bagaimana Aturan Mainnya?Masinton menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini berikan ketidakpastian dalam proses demokrasi.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Mengenal Apa Itu Hak Angket: Syarat, Cara Kerja, Dampak yang Harus DiperhatikanApa itu hak angket MK? Anggota DPR RI sekaligus Kader PDIP, Masinton Pasaribu melakukan pemgajuan Hak Angket terhadap MK buntut putusan terkait batas Capres-Cawapres.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

MERDEKADOTCOM: PDIP Usul Hak Angket, Golkar: Jogetin Aja - Prabowo-subianto-dan-gibran-rakabumingUsulan hak angket itu tidak serius dan hanya meramaikan dinamika politik tiga bulan ke depan.

Sumber: merdekadotcom | Baca lebih lajut ⮕

VIVACOID: PDIP Dorong Hak Angket DPR Usut Putusan MK, Pakar: Bisa Saja tapi WaktunyaJika hak angket DPR bergulir maka akan berimplikasi terhadap proses hukum ke depan. Kemungkinan hak angket ujungnya bakal ada interpelasi dan menyatakan pendapat DPR.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕

CNNIDDAILY: Fraksi PDIP Belum Bahas Usulan Masinton soal Hak Angket MKFraksi PDIP di DPR belum membahas lebih lanjut usulan Masinton Pasaribu mengenai penggunaan hak angket. Akan tetapi, PDIP senang kadernya mengusulkan hak angket

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASTV: Anggota Fraksi PDIP Usulkan Hak Angket Putusan MK soal Batas Usia Capres-CawapresAnggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres.

Sumber: KompasTV | Baca lebih lajut ⮕