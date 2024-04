Anthony Sinisuka Ginting Siap Ikuti Kejuaraan Asia 2024

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, tengah menyiapkan diri mengikuti Kejuaraan Asia 2024 yang akan digelar di Ningbo, China, 9-14 April mendatang. Anthoy datang ke Ningbo dengan status sebagai juara bertahan. Turnamen terakhir yang diikutinya adalah All England Open 2024 dan berakhir sebagai finalis setelah kalah dari Jonatan Christie. "Minggu ini adalah minggu terakhir persiapan kejuaraan Asia. Tinggal fokus ke bagian teknis di lapangan.

Bagaimana menyiapkan fokus, cara bermain, dan semacamnya," kata Anthony ditemui di Jakarta, Selasa (2/4/2024). "So far sampai hari ini, detik ini, puji Tuhan sehat. Jadi, tinggal menjaga kondisi juga karena itu penting. Semoga nanti juga berangkat dalam kondisi sehat juga dan nanti di minggu depan bisa tampil." Anthony mengatakan bahwa Kejuaraan Asia 2024 sangat penting karena masuk penghitungan terakhir kualifikasi Olimpiade Paris 2024. "Turnamen ini sangat pentin

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:



BolaSportcom / 🏆 31. in İD

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

All England 2024: Kata Jonatan Christie Setelah Gebuk Anthony Sinisuka GintingJPNN.com : Jonatan Christie berhasil menjadi juara All England 2024 setelah memenangi derbi Merah Putih melawan Anthony Sinisuka Ginting.

Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Begini Perjalanan Anthony Sinisuka Ginting Menembus Final All England 2024JPNN.com : Begini perjalanan Anthony Sinisuka Ginting melangkah ke final turnamen All England 2024

Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Anthony Sinisuka Ginting Berharap Laga All Indonesian Final Terwujud di All England Open 2024Tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting berharap laga All Indonesian Final dapat tercipta pada hari terakhir turnamen All England Open 2024 esok Minggu. Hal itu mengacu kepada wakil Indonesia lainnya, Jonatan Christie, yang akan bertanding dalam babak semifinal hari ini, menghadapi tunggal putra India, Lakshya Sen.

Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Anthony Sinisuka Ginting Lolos ke Final All England 2024TUNGGAL putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting lolos ke final All England 2024 setelah mengalahkan wakil Prancis Christo Popov

Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Anthony Sinisuka Ginting Incar Peningkatan Prestasi di Indonesia Open 2024Tunggal putra bulu tangkis Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, mengincar peningkatan prestasi dalam ajang Indonesia Open 2024.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Anthony Sinisuka Ginting Berharap Menjadi Juara di Indonesia Open 2024Tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting bertekad tampil maksimal pada ajang Indonesia Open 2024. Pemain kelahiran 20 Oktober 1996 itu mengaku penasaran menjadi juara di hadapan publik sendiri setelah terakhir pada 2020 silam.

Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »