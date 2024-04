Anthony Sinisuka Ginting Berharap Menjadi Juara di Indonesia Open 2024

Tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting bertekad tampil maksimal pada ajang Indonesia Open 2024. Pemain kelahiran 20 Oktober 1996 itu mengaku penasaran menjadi juara di hadapan publik sendiri setelah terakhir pada 2020 silam. Saat itu, pemain asal Cimahi tersebut menjadi jawara pada turnamen BWF Super 500 bertajuk Indonesia Masters. Dengan motivasi untuk bisa meraih gelar juara, pemain binaan PB SGS Bandung itu berharap tuah Istora agar bisa naik podium pertama Indonesia Open 2024.

“Indonesia Open merupakan ajang bergengsi. Saya belum pernah menjadi juara di turnamen itu. Tentu target saya tahun ini sebelum Olimpiade Paris 2024 diharapkan bisa menjadi juara Indonesia Open,” ungkap tunangan dari Mitzi Abigail itu saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2024). Untuk mengatur performa agar tetap konsisten, Ginting berencana tidak mengikuti semua turnamen tersis

