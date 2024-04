Anies Baswedan Reveals His MBTI Personality Type

Anies Baswedan, the former Governor of Jakarta, revealed the results of his Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) personality test. It turns out that he belongs to the ENFJ personality type, which is associated with leadership. ENFJs are known for guiding and mentoring those around them to grow and develop. Anies shared the test results on his X account on Tuesday (2/4), along with screenshots showing the ENFJ personality description.

He mentioned that he felt compelled to serve a greater purpose in life and strives to make a positive impact on others and the world

