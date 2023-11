Anggota DPD ajak mahasiswa IAHN terlibat memajukan Indonesia

Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mengajak para mahasiswa Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Palangka Raya, Kalimantan Tengah, terlibat aktif dalam pembangunan dan memajukan Indonesia.Hal itu disampaikan Teras Narang saat menjadi narasumber dalam dialog ilmiah yang dilaksanakan Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Palangka Raya, Senin.

Gubernur Kalteng periode 2005-2015 itu menyebut para pemuda bukan sekadar sebagai agen atau perantara, melainkan pelaku dan motor perubahan demi terwujudnya keadilan suatu bangsa, termasuk di Indonesia."Sekarang ini tinggal bagaimana para pemuda, termasuk mahasiswa IAHN Palangka Raya bisa terus meningkatkan wawasan dan kualitasnya agar benar-benar menjadi pelaku dan motor perubahan," kata Teras Narang.

