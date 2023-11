Angelina Sondakh Masih Kangen Berat Mendiang Suami Adjie Massaid: Aku Belum Bisa Move On

Angelina Sondakh berbicara tentang perasaannya yang masih sangat merindukan mendiang Adjie Massaid dan bagaimana dia merasa sering didatangi oleh suaminya melalui mimpi.Adjie Massaid, meninggal dunia saat bermain bola pada tanggal 5 Februari 2011, meninggalkan kesan yang mendalam dalam hidup Angie. Dalam sebuah wawancara di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Angelina Sondakh berbicara tentang perasaannya yang tak bisa lepas dari kenangan sang suami.

"Rumahku dipenuhi oleh banyak foto Mas Adjie. Bagiku, aku belum bisa move on," ucap Angie dengan wajah penuh kerinduan, Senin (31/10/2023). 2 dari 4 halamanSosok MendukungAngelina Sondakh membagikan betapa pentingnya Adjie Massaid dalam hidupnya. Adjie adalah sosok yang selalu mendukungnya dalam segala hal, baik dalam karier maupun kehidupan sehari-hari.

"Bagiku, aku kehilangan separuh napasku," ungkap Angie, yang saat ini berusia 45 tahun. Itu adalah perasaan yang dalam, yang memperlihatkan betapa besar cinta yang pernah mereka miliki.3 dari 4 halamanKekuatan BaruKehilangan Adjie Massaid adalah pukulan berat bagi Angelina Sondakh, namun dari kepergian sang suami, Angie juga menemukan kekuatan baru.

"Aku belajar menjadi mandiri setelah kehilangan Mas Adjie, itu yang membuatku kuat," jelas Angie. Kepergiannya menjadi pendorong bagi Angie untuk menjadi lebih mandiri, tangguh, dan fokus pada peran ibu yang mendukung anak laki-lakinya, Keanu Massaid.

4 dari 4 halamanSeorang AnakDari pernikahannya yang bahagia dengan mendiang Adjie Massaid, Angelina Sondakh diberkati dengan seorang anak laki-laki yang diberi nama Keanu Massaid. Keinginan Angie saat ini adalah memberikan Keanu kehidupan yang layak dan memastikan bahwa putranya tumbuh menjadi pria yang hebat.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: LIPUTAN6DOTCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUARADOTCOM: 12 Tahun Adjie Massaid Meninggal, Angelina Sondakh Belum Bisa Tegar Sampai SekarangUsai Adjie Massaid meninggal, Angelina Sondakh belajar melakukan segala sesuatu sendirian.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

JPNNCOM: Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar Pacaran, Angelina Sondakh: Aku Belum LihatJPNN.com : Selebritas Angelina Sondakh mengaku belum mengetahui soal kabar anak sambungnya, Aaliyah Massaid berpacaran dengan Thariq Halilintar.

Sumber: jpnncom | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: Aaliyah Massaid Dikabarkan Akan Nikah Muda, Angelina Sondakh Beri Pesan KhususAngelina Sondakh termasuk orang yang senang melihat kedekatan Aaliyah Massaid dengan Thariq Halilintar.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕

JPNNCOM: Begini Tanggapan Angelina Sondakh Soal Hubungan Aaliyah Massaid dan Thariq HalilintarJPNN.com : Angelina Sondakh memberi tanggapan soal kabar anak sambungnya, Aaliyah Massaid berpacaran dengan Thariq Halilintar.

Sumber: jpnncom | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASCOM: Respons Angelina Sondakh soal Keinginan Aaliyah Massaid Menikah MudaAngelina Sondakh berpesan agar Aaliyah Massaid tidak mengambil keputusan karena dorongan pihak lain, melainkan harus dari diri sendiri.

Sumber: kompascom | Baca lebih lajut ⮕

TRIBUNNEWS: Kabar Aaliyah Massaid-Thariq Halilintar Pacaran, Angelina Sondakh Imbau Jangan Jadi Korban BeritaAngelina Sondakh memilih tak banyak komentar mengenai isu kedekatan anak sambungnya itu dengan Tahriq Halilintar.

Sumber: tribunnews | Baca lebih lajut ⮕