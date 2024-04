Angel Has Fallen Tayang di Trans TV Hari Ini

Trans TV hari ini, Rabu (3/4), menayangkan Angel Has Fallen (2019) pada pukul 01.45 WIB. Film tersebut masih dibintangi Gerard Butler bersama Morgan Freeman. Film tersebut melanjutkan kisah agen rahasia Mike Banning (Gerard Butler) yang kini tengah menjalani pelatihan di fasilitas militer milik komandan Tentara Ranger Wade Jennings (Danny Huston) di Virginia.

Kiprah sukses Mike sebagai agen rahasia Kepresidenan AS membawanya direkomendasikan Presiden Allan Trumbull (Morgan Freeman) sebagai Direktur Dinas Rahasia menggantikan David Gentry (Lance Reddick).Tugasnya pun berhasil. Presiden Trumbull berhasil diselamatkan meskipun harus terbaring lama dalam kondisi koma akibat serangan sebelumny

