Angel Di Maria Kecam Legenda Jerman Yang Ragukan Ballon D'Or Lionel Messi

Saat akun Instagram Diario.ole memposting beberapa ucapan Matthaus, Di Maria berkomentar: "Pergi sana dan menangis di pojokan."Messi, yang kini bermain untuk Inter Miami di MLS, sedang berada di senja kariernya namun tidak diragukan lagi masih menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Ia masih membuktikan kualitasnya dari waktu ke waktu di panggung internasional dan, tentu saja, merupakan salah satu pemain terhebat yang pernah bermain dalam olahraga ini.

