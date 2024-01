Ancient City Discovered in the Amazon

Stephen Rostain, a para-scientist, has discovered evidence of 6,000 mounds believed to be the foundations of ancient settlements. A large ancient city has been found in the Amazon, hidden in dense forests for thousands of years. This discovery changes what we know about the history of the people living in the Amazon. Houses and plazas in the Upano region in eastern Ecuador are connected by an amazing network of roads and canals.

The area is located under the shadow of a volcano, which makes the land fertile but also potentially causes the destruction of the local community. Although we know about cities in the highlands of South America, such as Machu Picchu in Peru, it is believed that they only lived as nomads or in small settlements in the Amazon. 'This is older than other sites we know in the Amazon





tempodotco » / 🏆 12. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Manchester City bangkit dari ketinggalan untuk menang 3-1 atas EvertonManchester City bangkit dari ketinggalan untuk meraih kemenangan 3-1 atas Everton pada Rabu setempat atau Kamis dini hari WIB, dan memangkas ketertinggalan ...

Sumber: antaranews - 🏆 6. / 78 Baca lebih lajut »

Hegemoni Manchester City Sepanjang 2023, 5 Gelar Bukan Cuma Dongeng SejarahPencapaian sensasional berhasil diraih Manchester City sepanjang 2023. The Citizens mampu menciptakan sejarah baru bukan hanya dongeng sejarah.

Sumber: VIVAbola - 🏆 30. / 51 Baca lebih lajut »

Konsep Smart City IKN, Korea Selatan Masuk Lima Besar InvestorBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Manchester City Raih Quintruple dengan Kemenangan di Final Piala Dunia AntarklubManchester City menjadi klub Inggris pertama yang meraih quintruple atau lima gelar dalam satu tahun kalender setelah mengalahkan Fluminense 4-0 di final Piala Dunia Antarklub. Pep Guardiola juga menjadi manajer pertama yang meraih empat gelar Piala Dunia Antarklub FIFA.

Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »

Mekar dan Meredup di Manchester CityTekad Manchester City untuk mempertahankan gelar Liga Inggris tidak hanya dipengaruhi performa Liverpool dan Arsenal. City juga diganggu cedera yang mengancam konsistensi tim.

Sumber: hariankompas - 🏆 8. / 70 Baca lebih lajut »

Para Pemain Manchester City Merayakan Kemenangan di Final Piala Dunia Antarklub FIFA 2023Para pemain Manchester City merayakan dengan trofi kemenangan mereka di akhir pertandingan final sepak bola Piala Dunia Antarklub FIFA 2023 melawan Fluminense di Stadion King Abdullah Sports City di Jeddah pada 22 Desember 2023. Musim panas 2023 menyaksikan Al Hilal dari Liga Arab Saudi mengukir sejarah dengan merayakan kedatangan bintang-bintang Eropa.

Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »