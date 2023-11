Ancang-ancang Prabowo Siapkan Cawapres Cadangan Kalau Gibran Gugur Gegara Putusan MKMK

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengungkap ada permintaan dari terlapor kalau putusan diketok sebelum 8 November 2023.BERITA TERKAIT

TRIBUNNEWS: Nasib Gibran Cawapres Tunggu Putusan MKMK, Prabowo Temui Erick Thohir, Ada Apa?Prabowo Subianto menyambangi Menteri BUMN Erick Thohir di kediamannya, kawasan Jakarta Pusat, Selasa (31/10/2023) siang.

ANTARANEWS: Pelapor minta MKMK terapkan UU Kekuasaan Kehakiman putusan perkaraGuru Besar Hukum Tata Negara Universitas Surabaya Hesti Armiwulan meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menerapkan UU Nomor 48 ...

SUARADOTCOM: MKMK Buka Peluang Ubah Putusan MK yang Beri Karpet Merah Gibran Jadi Cawapres, Tapi Ada SyaratnyaJimly Asshiddiqie menegaskan hal tersebut baru bisa dibahas setelah mendengarkan semua keterangan pelapor dan sembilan hakim konstitusi.

CNNIDDAILY: VIDEO: Alasan MKMK Bacakan Putusan Pelanggaran Etik Hakim 7 NovemberPelapor dugaan pelanggaran etik Hakim MK meminta agar MKMK mengeluarkan putusan sebelum tanggal 8 November.

TRIBUNNEWS: Anwar Usman Respons Pernyataan Arief Hidayat Hakim Konstitusi Harus Dirombak: Tunggu Putusan MKMKKetua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman merespons pernyataan hakim konstitusi Arief Hidayat soal seluruh hakim konstitusi harus dirombak.

LIPUTAN6DOTCOM: Di Sidang MKMK, Denny Indrayana Sebut Putusan Batas Usia Capres-Cawapres Mega Skandal KeluargaMenurut Denny, perubahan peraturan tentang syarat umur capres cawapres itu menggunakan tangan hakim terlapor dalam hal ini Anwar Usman yang seharusnya mengundurkan diri.

