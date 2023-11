Anak Pensiunan Polisi di Sulteng Akui Bunuh Bocah SD, Korban Dicekik

"Tapi ada saksi lain yang melihat bahwa MF yang membawa korban. MF tak bisa mengelak. Setelah kita bujuk akhirnya dia menunjukan lokasinya," jelasnya.Kronologi Anak Pensiunan Perwira Polisi di Sulteng Bunuh Bocah SD (Tribun Sultra)Utang Anak Jadi Pemicu Mertua Tega Bunuh Menantu yang Hamil…

