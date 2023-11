Anak Adam dan Hawa Menurut Islam, Kenali Kisah Qabil dan Habil

Ketika itu, Allah mengizinkan Adam dan Hawa untuk menikmati apa saja yang ada di dalam surga, terkecuali pohon Khuldi. Mengetahui larangan Allah, setan memanfaatkan hal ini untuk menggoda keimanan Adam dan Hawa. Rayuan iblis berhasil menggoyahkan keimanan mereka dan jadi tidak taat pada Allah. Atas kesalahan tersebut, Adam dan Hawa diturunkan ke bumi.

2 dari 4 halamanAnak Adam dan HawaJumlah anak Adam dan Hawa disebutkan oleh Imam Abu Ja’far bin Jarir dalam kitab Tarikh-nya yaitu 40 anak dengan 20 kali masa kehamilan. Pendapat tentang anak Adan dan Hawa ini juga disampaikan oleh Ibnu Ishaq serta Tafsir Al-Qurtubi. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa jumlah anak Adam dan Hawa yaitu mencapai 240 anak, dari 120 kali masa kehamilan. Di mana, Hawa setiap kali mengalami kehamilan melahirkan dua anak kembar, laki-laki dan perempuan.

Kamu mungkin cukup familier dengan kisah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh manusia, yaitu kisah Qabil dan Habil. Kisah ini juga menceritakan tentang bagaimana menguburkan manusia dan juga tentang kurban.3 dari 4 halamanKisah Qabil dan HabilKisah anak Adam dan Hawa yang terdapat di dalam Al-Qur’an yaitu kisah Qabil dan Habil. Kisah kedua anak Adam dan Hawa ini terdapat pada surat Al-Maidah ayat 27-31.

Mengutip dari laman NU Online, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menceritakan bahwa Qabil memilih hasil panennya yang paling jelek sebagai kurban persembahan. Lain halnya dengan Habil, ia memilih kurban yang terbaik berupa jadza’ah samiinah (anak hewan ternak) dengan sangat hati-hati. Menurut pendapat para ulama Salaf, kurban Habil diterima Allah, sedangkan kurban Qabil ditolak.

