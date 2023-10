Amerika Serikat Serang 2 Fasilitas Militer Milik Iran di Suriah, sebagai Balasan Tentaranya Diserang

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin berbicara selama konferensi pers di markas NATO di Brussels, pada 11 Oktober 2023. Dalam artikel mengulas tentang Presiden Joe Biden yang memerintahkan militernya untuk menyerang fasilitas militer milik Iran di Suriah, buntut diserangnya pasukan AS. , fasilitas militer itu digunakan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran dan kelompok yang didukungnya.Sebanyak 21 pasukan AS menderita luka ringan, sebagian besar di antaranya cedera otak traumatis.

“Serangan pertahanan diri yang tepat ini adalah respons terhadap serangkaian serangan yang sedang berlangsung dan sebagian besar tidak berhasil terhadap personel AS di Irak dan Suriah yang dilakukan oleh kelompok milisi dukungan Iran sejak 17 Oktober,” kata Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dalam sebuah pernyataan.“Serangan yang didukung Iran terhadap pasukan AS tidak dapat diterima dan harus dihentikan,” kata Austin dalam pernyataannya.

“Jika serangan proksi Iran terhadap pasukan AS terus berlanjut, kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk melindungi rakyat kami," lanjutnya. Serangan dilakukan dengan dua jet tempur F-16 menggunakan amunisi presisi, kata seorang pejabat senior AS. headtopics.com

Sasarannya adalah fasilitas penyimpanan senjata dan amunisi, ujar pejabat tersebut, saat berbicara pada Kamis malam kepada wartawan di Washington. Amerika Serikat kadang-kadang melakukan serangan balasan terhadap pasukan yang didukung Iran di wilayah tersebut, setelah pasukan mereka terlebih dahulu diserang.DKI Jakarta, Jakarta PusatDKI Jakarta, Jakarta Utara

Baca lebih lajut:

tribunnews »

Jet Tempur AS Serang Suriah, Buntut Serangan Milisi yang Didukung IranDua jet tempur Amerika Serikat (AS) menghantam fasilitas persenjataan dan amunisi di Suriah. Baca lebih lajut ⮕

Ketegangan Amerika Serikat-China Semakin Reda, Para Pejabat Kerap BertemuMeski masih ada ketegangan, hubungan AS-China terus menunjukkan tanda peredaan. Beijing-Washington sadar, hubungan mereka berdampak pada dinamika global. Baca lebih lajut ⮕

Awich luncurkan 'The Union' jelang tur Amerika Serikat dan Jepang,Penyanyi hip-hop Jepang Awich merilis album terbarunya "The Union" pada Rabu (25/10) menjelang tur di dalam negeri dan Amerika Serikat. Judul ... Baca lebih lajut ⮕

Sedikitnya 22 orang Tewas dalam Insiden Penembakan di Maine, Amerika SerikatBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa Baca lebih lajut ⮕

VIDEO: Penembakan Massal di Maine Amerika Serikat, 22 TewasSetidaknya 22 orang meninggal dunia dalam penembakan massal di Maine, Amerika Serikat pada Rabu (25/10). Baca lebih lajut ⮕

Ini Daftar Lengkap Pembunuhan Massal di Amerika Serikat Sejak Januari Tahun 2023Menurut basis data yang mencatat lebih dari 560 pembunuhan massal sejak 2006, dengan setidaknya 2.900 orang tewas dan setidaknya 2.000 orang terluka. Baca lebih lajut ⮕