Album Asia: Mengintip keseruan festival balap kerbau di Thailand

Chonburi (ANTARA) - Chonburi, yang terletak sekitar 100 kilometer sebelah timur Bangkok, ibu kota Thailand, menyelenggarakan festival balap kerbau tahunan ke-152 pada Oktober, dengan acara puncak berupa balapan kerbau yang epik di penghujung festival tersebut.

Sebagai tradisi lokal yang sangat digemari, para joki menunggangi kerbau tanpa pelana dan berkompetisi dalam lima kategori, yaitu Super Junior, Special Junior, Junior Small, Junior Medium, dan Senior.Seorang joki kerbau berlomba dalam ajang balapan kerbau di Chonburi, Thailand, pada 28 Oktober 2023. (Xinhua/Rachen Sageamsak)Seorang joki kerbau berlomba dalam ajang balapan kerbau di Chonburi, Thailand, pada 28 Oktober 2023.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: antaranews »

7 Potret Perubahan Penampilan Amanda Gonzales dari Remaja Hingga Kini Sudah MenikahMengintip transformasi Amanda Gonzales. Baca lebih lajut ⮕

6 Foto Jadul Capres Saat Masa SMA Ini Curi Perhatian, Beraura Pemimpin Sedari DuluMengintip potret Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto saat SMA. Baca lebih lajut ⮕

Mengintip Prospek Bisnis Ruang Kantor di Sepanjang Jalur LRT JabodebekProyek pengembangan gedung perkantoran di sepanjang jalur Light Rail Transit (LRT) memiliki prospek yang tinggi di masa mendatang. Begini analisanya. Baca lebih lajut ⮕

Mengintip Koleksi Mobil dan Motor Bakal Cawapres Cak Imin, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MDBakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pemilu 2024 diisi oleh Cak Imin, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Baca lebih lajut ⮕

Mengintip Program Perumahan para Capres-Cawapres 2024Tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024, telah memiliki program kerja terkait perumahan di dalam visi misinya. Baca lebih lajut ⮕

Jungkook BTS Mau Rilis Album Solo 'GOLDEN', The Kid Laroi Tolak Beri SaranThe Kid Laroi ditanya apakah dia punya saran untuk Jungkook saat penyanyi tersebut tampil di acara radio 'THE BRU SHOW' baru-baru ini. Menurutnya, Jungkook sudah cukup berbakat. Baca lebih lajut ⮕