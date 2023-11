Al-Ittihad Sudah Jor-Joran Malah Krisis! 'Si Pemalas' Karim Benzema Dicap Gagal?

“Saya benar-benar ingin membantu sepak bola Saudi berkembang,” kata striker Al-Ittihad itu dua minggu lalu. "Saya ingin menjadi bagian dari cerita ini. Itulah alasan saya datang ke sini." Namun, Benzema juga mengklaim bahwa meskipun ia berkomitmen penuh untuk mengubah Liga Pro Saudi menjadi sesuatu yang benar-benar istimewa, “hal terpenting bagi saya adalah memenangkan trofi di akhir musim.” Namun saat ini, mencapai tujuan tersebut tampaknya jauh lebih sulit dari yang diperkirakan...

