Aksi Para Bule Berteriak-teriak ke Gunung Batur Bikin Heran

Aksi para bule ini terekam dalam sebuah video yang diunggah akun @balitoday. Mereka terlihat menggunakan pakaian seadanya dan berteriak ke arah gunung. Video ini diunggah oleh akun @skycowans pada (28/3/2024) di akun instagramnya. Sky Cowans sendiri dikenal sebagai influencer yang berbasis di Los Angeles, California dan mendalami kesehatan dan spiritual. “POV : You realease your deepest limiting beliefs into a volcano with soul family on the full moon.” Tulisnya di video tersebut.

Namun demikian banyak yang heran dengan aksi para bule ini dengan berteriak-teriak ke arah jurang di Gunung Batur. Pasalnya Gunung Batur adalah gunung yang disakralkan umat Hindu Bali selain Gunung Agung. Bagi masyarakat Bali, Gunung Agung dan Gunung Batur dianggap sebagai lingga buana atau lingga alam yang memiliki arti penting dalam kehidupan religi masyarakat Bali. Gunung Agung dianggap perwujudan Purusha (laki-laki) dan Gunung Batur dianggap sebagai wujud Pradhana (perempuan

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:



suaradotcom / 🏆 28. in İD

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Geopark Batur, Destinasi Wisata Bali yang Diakui UNESCOBali memiliki destinasi wisata yang diakui oleh UNESCO sebagai geopark, yaitu Gunung Batur. Gunung Batur sendiri terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.

Sumber: VIVAcoid - 🏆 3. / 90 Baca lebih lajut »

[POPULER TREN] Video Disebut Muncul Gunung Api Usai Gempa | Aksi Penyelamatan Remaja Saat Penembakan di RusiaPopuler Tren 26 Maret 2024: Video disebut muncul gunung api di Grobogan usai gempa | Aksi penyelamatan remaja saat penembakan di Rusia

Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Orang-orang Turun dari Merbabu Butuh 4 Jam, Pria Ini justru Tempuh Waktu 17 Menit Saja, Kok Bisa?Gunung Merbabu merupakan salah satu gunung tertinggi keempat di Jawa Tengah.

Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »

8 Pendakian Gunung Paling Berbahaya di Eropa, Jangan Terlena Pemandangan IndahnyaMereka yang senang dengan tantangan akan sangat menikmati eksplorasi gunung-gunung ini di benua Eropa.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Ilmuwan Temukan Bukti Populasi Manusia di Afrika Selamat dari Letusan Gunung Toba Sumatra 74.000 Tahun LaluLetusan Gunung Toba merupakan salah satu letusan gunung berapi paling dahsyat dalam sejarah.

Sumber: merdekadotcom - 🏆 36. / 51 Baca lebih lajut »

Musim Sampah di Pantai Bali Datang Lagi, Sungai Watch Ajak Publik Ikut Aksi Bersih-Bersih LimbahSungai Watch salah satunya menyoroti bagaimana nelayan di pasar ikan Jimbaran yang terkenal menjajakan dagangan mereka di atas tumpukan sampah di pantai.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »