Akhirnya Muncul Usai Fans Ganggu Tissa Biani, Fuji: Banyak Cuan yang Harus Aku Cari

kembali aktif menggunakan Instagram setelah ribut-ribut fansnya dengan Tissa Biani. Namun kembalinya Fuji pun tak selalu ditanggapi baik.

"Ngapain sih aktif lagi, udah diem aja sono nggak usah muncul lagi woy," komentar salah satu warganet melalui DM Instagram yang dibagikan Fuji di Instagram Story miliknya. Kendati begitu, Fuji menanggapinya dengan santai."Selain donatur, dilarang mengatur," tulis Fuji dalam unggahannya pada Senin (30/10/2023).

Lebih lanjut, Fuji mengaku memang tidak bisa menghilang lama dari media sosial. Walau bagaimanapun, sebagai konten kreator, media sosial adalah sumber penghasilan Fuji.Sikap Asnawi Mangkualam Disanjung Jadi Garda Terdepan Bagi Fuji: Uti Dapat Cowok yang TepatDalam postingannya tersebut, Fuji berbagi postingan mendiang Vanessa Angel sang kakak ipar yang mengunggah foto mereka berdua. Ternyata mendiang Vanessa sejak lama mendukung Fuji untuk menjadi selebgram dengan mendapatkan endorse. headtopics.com

"Kadang akur kadang berantem kadang perhatian kadang gondok. Tapi sayang kok. Cari endorse yang banyak yah #teteup #cuanislyfe #bisayuk #sisterinlaw," tulis mendiang Vanessa Angel kala itu. Kepopuleran Fuji memang tak lepas dari kepergian sang kakak, Bibi Ardiansyah, serta Vanessa Angel untuk selama-lamanya. Kendati terkenal sejak kepergian Bibi dan Vanessa pada 4 November 2021, Fuji berhasil mempertahankan kepopulerannya selama hampir dua tahun belakangan ini.

Fuji bahkan punya oknum fans fanatik yang tak segan menyerang artis lain seperti kepada Tissa Biani belum lama ini.Di sisi lain, Fuji mengaku sudah sering mengingatkan oknum fansnya tersebut, sayangnya tidak bisa selalu memantau sikap mereka setiap saat. headtopics.com

