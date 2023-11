Akademisi UGM apresiasi PLN pimpin transisi energi di Indonesia

PLN telah menjadi garda terdepan dalam mengakselerasi transisi energi dengan menambah kapasitas EBT dalam jumlah besar....

Jakarta (ANTARA) - Akademisi dan pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengapresiasi kinerja PT PLN (Persero) dalam memimpin transisi energi di Tanah Air. “PLN telah menjadi garda terdepan dalam mengakselerasi transisi energi dengan menambah kapasitas EBT dalam jumlah besar, serta kolaborasi global yang sudah dilakukan,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dalam hal transisi energi, menurut dia, terlihat saat PLN mengembangkan program Accelerated Renewable Energy Development (ARED) atau akselerasi pengembangan energi baru terbarukan (EBT) guna menjawab tantangan mismatch antara lokasi sumber EBT berskala besar dengan pusat demand listrik. headtopics.com

Selain itu, lanjutnya PLN melakukan Green Enabling Super Grid yang dilengkapi dengan Smart Grid dan Flexible Generation yang memperlihatkan kinerja PLN makin memimpin transisi energi untuk menuju Net Zero Emissions 2060.

Untuk menunjang akselerasi tersebut, menurut dia, PLN telah melakukan sejumlah kolaborasi baik di tingkat lokal, nasional maupun global, untuk percepatan akses pendanaan hijau untuk agenda transisi energi di Indonesia. headtopics.com

Fahmy mencontohkan sejumlah kolaborasi global yang dilakukan PLN seperti berbagai penandatanganan bilateral antara PLN dan mitra bisnis dari China pada Indonesia-China Business Forum (ICBF) di Beijing. Selain itu, dengan International Eneegy Agency Fatih Birol di Prancis.

MoU juga dilakukan antara PLN dan Vice Chairman, President Sinosure, Sheng Hetai tentang percepatan akses pendanaan hijau untuk agenda transisi energi di Indonesia.PLN juga melakukan penandatanganan kesepakatan dengan pemimpin perusahaan listrik Thailand, Malaysia, Laos, serta perwakilan ASEAN Center for Energy untuk melakukan kolaborasi mewujudkan interkoneksi ASEAN Power Grid. headtopics.com

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: antaranews »

PLN Indonesia Power Bantu Atasi Kebakaran Hutan dan LahanPLN Indonesia Power melalui unit-unitnya memberikan bantuan serta peralatan pendukung penanggulangan bencana untuk mengatasi KARHUTLA. Baca lebih lajut ⮕

YLKI Minta PLN Terus Lakukan Digitalisasi Pelayanan ke KonsumenYayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta PT PLN (Persero) untuk terus melakukan digitalisasi pelayanan terhadap konsumen Baca lebih lajut ⮕

Indonesia Has Great Opportunity to Achieve Golden Indonesia 2045President Joko Widodo (Jokowi) stated that Indonesia has a big opportunity in achieving the goals of Gold Indonesia 2045. Baca lebih lajut ⮕

Indonesia Masters 2023 Super 100 - Lanny/Ribka Pertahankan Gelar Usai Menangi Derbi IndonesiaPasangan ganda putri, Lanny Tria Mayasari/ Ribka Sugiarto menjadi juara pada Indonesia Masters 2023 Super 100 Baca lebih lajut ⮕

Indonesia Masters II 2023: Lanny/Ribka dan Jafar/Aisyah Juara, Dua Gelar untuk IndonesiaWakil Merah Putih, Jafar/Aisyah dan Lanny/Ribka, berhasil naik podium tertinggi di ajang Indonesia Masters II 2023. Baca lebih lajut ⮕

Nama & Darah Sudah Indonesia, Tapi Tak Bisa Jadi Warga Negara IndonesiaBima Sakti cukup menyesal karena Chow Yun punya kualitas sangat bagus. Baca lebih lajut ⮕