Ajakan Produk Kecap Berusia Hampir 50 Tahun untuk Apresiasi Masakan Ibu

Melihat hal tersebut, Kecap ABC meluncurkan kampanye #MauLagiBu sebagai bentuk apresiasi dan dukungan kepada para Ibu yang telah berdedikasi menyajikan yang terbaik untuk keluarga dan upayanya untuk meningkatkan hubungan keluarga, sekaligus mengajak keluarga Indonesia untuk turut mengambil bagian dalam kampanye ini melalui keikutsertaannya di beragam kegiatan interaktif #MauLagiBu.

Pengalaman memasak para Ibu untuk keluarga melatarbelakangi Kecap ABC dalam menginisiasikan kampanye #MauLagiBu karena pada prosesnya, para Ibu menyalurkan waktu dan keahlian memasaknya dengan menggunakan bahan kualitas terbaik yaitu Kecap ABC dengan sari kedelai terbanyak agar sajian memiliki aroma memikat dan kaya rasa hingga disukai keluarga.

Menurut Megawati Irawan, Brand Manager Kecap ABC, kecap ABC sebagai mitra keluarga Indonesia yang telah hadir dengan kecap berkualitas dan autentik sejak 1975. Kecap ABC terdorong untuk mengambil peran dalam menghadirkan yang terbaik dengan mengisi momen kebersamaan keluarga melalui inisiasi terbaru Kecap ABC yaitu Kampanye #MauLagiBu.

“Komitmen kami untuk menemani momen hari-hari keluarga Indonesia kami wujudkan salah satunya melalui inisiasi kampanye yang dapat mendekatkan kami kepada mereka,” ujarnya. Kampanye #MauLagiBu berlangsung sepanjang 12 September hingga 22 Desember 2023, yang bertepatan dengan momen Hari Ibu Nasional. Melalui kampanye #MauLagiBu, Kecap ABC berkomitmen untuk menghadirkan produk relevan yang berkualitas tinggi agar dapat tercipta sajian dengan aroma yang menggugah selera.

