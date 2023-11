Aishwarya Rai Bachchan Rayakan Ultah Ke-50 Bersama Pasien Kanker

Kajol membagikan foto lawas dirinya dengan Aishwarya di Instagram stories-nya dan menulis,"Selamat ulang tahun Aishwarya Rai Bachchan. Semoga tahun yang luar biasa di depan." Anushka juga membagikan foto Aishwarya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Dia menulis,"Selamat Ulang Tahun, Aishwarya! Semoga kamu selalu diberkati dengan cinta dan cahaya."

Shilpa Shetty juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Aishwarya Rai Bachchan di Instagram dan menulis,"Selamat Ulang Tahun, Aishwarya Rai Bachchan! Semoga kamu mendapatkan lebih banyak kebahagiaan, kesuksesan, cinta, dan kesehatan yang baik."

