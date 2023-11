Airlangga: Reformasi struktural jadi kunci transformasi ekonomi

"Reformasi struktural merupakan kunci keberhasilan transformasi ekonomi berkelanjutan,” kata Menko Airlangga di Jakarta, Kamis.Pelaksanaan transformasi ekonomi dan optimalisasi potensi yang dimiliki menjadi landasan dalam mencapai visi tersebut.

Masing-masing tahapan tersebut memiliki target capaian pertumbuhan ekonomi, target peran industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta target proporsi jumlah kelas menengah. Bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas SDM, peningkatan produktivitas tenaga kerja telah dilakukan melalui reformasi pendidikan dan ketenagakerjaan. Perbaikan regulasi dan prosedur kemudahan berusaha juga menjadi wujud kesungguhan Pemerintah dalam melakukan reformasi struktural.

Kemudian, berbagai upaya terkait pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) juga dilakukan melalui upaya diversifikasi ekspor dan hilirisasi sebagai langkah awal menuju industrialisasi. Dalam kancah internasional, Indonesia juga tengah berupaya mengajukan aksesi menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

