Airlangga Beberkan Potensi Besar CPO di 2050

Menurutnya, minyak sawit bisa memenuhi permintaan ini. Setidaknya produksi CPO (crude palm oil/ minyak sawit mentah) harus mencapai 5 metrik ton per hektare (MT/Ha) dan ini membutuhkan lahan seluas 40 juta ha.

"Luas lahan yang dibutuhkan jauh lebih sedikit dibandingkan minyak nabati lainnya, seperti kedelai dan kanola, yang masing-masing membutuhkan lahan seluas 445 juta hektare dan 290 juta hektare," ujar Airlangga dalam pembukaan IPOC 2023, Kamis (2/11/2023).Oleh karena itu, dia yakin minyak sawit merupakan cara yang berkelanjutan dan efisien untuk memenuhi permintaan minyak nabati yang terus meningkat.

"Indonesia telah mengembangkan SAF yang dikenal dengan sebutan BioAvtur 2,4% atau J2.4," kata Airlangga. Untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit, lanjutnya, Indonesia telah melakukan penanaman kembali seluas 200.000 ha sejak tahun 2007 dan 180.000 ha sedang dilakukan penanaman kembali tahun ini dengan alokasi anggaran sebesar US$ 386 juta.Airlangga pun menegaskan industri kelapa sawit di Indonesia telah berhasil berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja produktif dan kesempatan kerja, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan penyediaan barang-barang konsumsi.

Selain itu, hal ini juga berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di kalangan petani pedesaan termasuk petani kecil. Hal ini berkorelasi positif dengan pencapaian SDGs PBB.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: CNBCINDONESIA »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNBCINDONESIA: Top! 128 Sungai Besar RI Simpan Potensi HydropowerTop! 128 Sungai Besar RI Simpan Potensi Hydropower

Sumber: cnbcindonesia | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: Ganjar Beberkan Isi Pembicaraannya saat Bertemu Basuki HadimuljonoGanjar mengakui, Basuki Hadimuljono merasakan hal yang sedih saat pertemuan itu. Bahkan, hingga meneteskan air mata saat basuki memeluknya.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕

WOW_KEREN: Bella Bonita Beberkan Makna Lagu Terbaru Denny Caknan Malah Kembali Ramai DikasihaniBella Bonita bagikan fotonya seorang diri sekaligus beberkan makna dari lagu terbaru Denny Caknan. Sayangnya, unggahan Bella Bonita ini malah membuatnya ramai dikasihani usai makna dari lagu tersebut diduga berhubungan dengan masa lalu Denny Caknan.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASTV: Viral Aksi Anak SMP Main Skateboard, Kepala Sekolah Beberkan Fakta IniSaat itu ia diminta oleh pihak sekolah untuk menunjukan aksinya main skateboard di sekolah. Selepas upacara ia meluncur dari ruang tata usaha ke lapangan.

Sumber: KompasTV | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: UNICEF Beberkan Fakta Mengerikan, Gaza Berubah jadi Kuburan Anak-AnakUNICEF menyebut Gaza sudah berubah menjadi kuburan anak-anak ketika jumlah anak-anak meninggal dunia di Jalur Gaza makin bertambah.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Pemkot Surabaya Beberkan Penyebab Harga Cabai Rawit Tembus Rp70 Ribu per KilogramHarga cabai rawit di Kota Surabaya rata-rata berada di angka Rp65.000 per kilogram hingga Rp70.000 ribu per kilogram. Hal itu nampak di dua lokasi pasar, yakni Pasar Gresikan dan Tambahrejo.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕