Ahyeon Decides to Focus on Health and Takes a Break from Debut Preparation

Ahyeon, who was preparing to debut with BABYMONSTER, has decided to focus on her health and take a break for a while due to health reasons. This decision was made after careful discussion. We regret that we cannot introduce Ahyeon as a member of BABYMONSTER, but this decision was made considering the artist's health.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: VIVACOİD »

:

WOW_KEREN: Grup Baru YG, BABYMONSTER, Merilis Teaser Debut AsaYG Entertainment merilis teaser foto dan video film yang menampilkan Asa, member kedua dari grup baru BABYMONSTER . Asa terlihat sangat cantik dalam teaser debutnya yang mengingatkan netizen pada beberapa idol generasi ke-3. BABYMONSTER siap debut pada 27 November dengan konsep racing.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut »

WOW_KEREN: Musik BABYMONSTER Grup Baru YGYG tak menjelaskan lebih detail apakah Ahyeon akan debut sebagai member BABYMONSTER ataukah debut solo. Jawaban tersebut diberikan YG setelah rumor sang idol meninggalkan BABYMONSTER beredar.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut »

TVONENEWS: Amar Brkic Debut untuk Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti Maklumi Hal IniBerita Amar Brkic Debut untuk Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti Maklumi Hal Ini terbaru hari ini 2023-11-14 06:45:23 dari sumber yang terpercaya

Sumber: tvOneNews | Baca lebih lajut »

VIVACOİD: Baru Debut Satu Film Rachel Vennya Langsung Sabet Piala di FFI 2023, Netizen Protes GiniSelebgram Rachel Vennya memulai debutnya di dunia perfilman Tanah Air dengan membintangi film berjudul Sleep Call. Dalam film itu, akting Rachel diapresiasi menang FFI.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut »

LİPUTAN6DOTCOM: Mulai Dari Luna Maya hingga Beby Tsabina, 5 Selebriti Ini Ramaikan Festival Diwali Bersama yang Digelar MD EntertainmentMD Entertainment mengadakan perayaan Festival Diwali pada hari Minggu (12/11/2023), sederet selebritis ternama pun turut hadir meramaikan acara tersebut.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut »

WOW_KEREN: Luna Maya Nyaris Tak Dikenali Kala Meriahkan Perayaan DiwaliLuna Maya menjadi salah satu tamu undangan yang hadir di acara perayaan Diwali yang digelar oleh MD Entertainment . Penampilan totalitas membuat kekasih Maxime Bouttier dinilai begitu manglingi.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut »