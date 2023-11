Agung Podomoro raih penjualan Rp3,92 triliun di kuartal III-2023

Penjualan dan pendapatan usaha perseroan sudah termasuk penjualan Neo Soho Mall sebesar Rp1,30 triliun pada September 2023

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan bidang properti PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) membukukan penjualan atau pendapatan senilai Rp3,92 triliun selama kuartal III-2023. "Penjualan dan pendapatan usaha perseroan sudah termasuk penjualan Neo Soho Mall sebesar Rp1,30 triliun pada September 2023," ujar Corporate Secretary APLN Justini Omas dalam keterangan di Jakarta, Senin.

“Penjualan sektor properti masih sangat dinamis, penuh tantangan, terutama akibat daya beli konsumen yang belum kuat. Hal tersebut berdampak pada pendapatan perusahaan dari penjualan proyek-proyek properti yang turun pada periode ini,” ujar Justini. headtopics.com

Sementara itu, laba komprehensif perseroan juga terpangkas 47,5 persen (yoy) menjadi senilai Rp1,35 triliun pada kuartal III-2023, dibandingkan sebelumnya senilai Rp2,57 triliun pada periode yang sama 2022.

“Berbeda dengan tahun sebelumnya, laba komprehensif pada kuartal III-2023 ini sebagian besar berasal dari tender offer obligasi dolar AS yang menghasilkan pendapatan non tunai senilai Rp1,01 triliun. Namun demikian, kami masih memiliki obligasi sebesar 131,96 juta dolar AS atau sekitar Rp2,05 triliun yang akan jatuh tempo pada Juni 2024,” ujar Justini. headtopics.com

Sebagai upaya menjaga kelangsungan bisnis perseroan, lanjutnya, perseroan akan terus mempercepat pembangunan proyek-proyek properti yang selama ini menjadi sumber utama pendapatan, diantaranya proyek Kota Podomoro Tenjo, Bukit Podomoro Jakarta, Podomoro Park Bandung, Parkland Podomoro Karawang, serta Borneo Bay City di Balikpapan yang merupakan kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

