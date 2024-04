Agensi Song Ha Yoon Menanggapi Tudingan Kekerasan dan Bullying di Sekolah

Agensi aktris Song Ha Yoon, King Kong by Starship, memberikan pertanyaan mengenai tudingan kekerasan dan bullying di sekolah oleh sang aktris. Pada tanggal 2 April, Kim Poong, artis webtoon terkenal, penyiar, dan penulis skenario, membagikan Instagram Story setelah lama bisu soal kontroversi kedua bintang utama .Unggahan Kim Poong sebenarnya cukup sederhana tapi itu diduga menjadi cara Kim Poong mengungkapkan rasa frustrasinya terkait skandal baru-baru ini.

Secara khusus, Kim Poong diketahui telah menulis K-drama History of Losers yang selesai syuting pada tahun 2022. Sebelum kasus bully Song Ha Yoon, aktor utama drama Jo Byung Gyu lebih dulu menghadapi kontroversi kekerasan di sekolah. Kemudian, ketika Jo Byung Gyu mulai membersihkan namanya dan kembali di musim ke-2 The Uncanny Counter, harapan agar K-drama tersebut diizinkan mengudara kembali meningkat.Pejabat drama sebelumnya sempat mengatakan kepada MK Sports pada tanggal 2 Maret 2024 tentang nasib drama in

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:



kompascom / 🏆 9. in İD

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Agensi Klaim Song Ha Yoon Tak Pernah Bertemu Informan Kasus BullyAgensi Song Ha Yoon yakni King Kong by Starship buka suara pada Senin (1/4). Agensi mengklaim bahwa sang aktris tidak pernah bertemu dengan informan itu dan semua tuduhannya tidak benar.

Sumber: wow_keren - 🏆 5. / 80 Baca lebih lajut »

Riwayat Pendidikan Song Ha Yoon Disorot meski Agensi Bantah Tuduhan BullyingDituduh melakukan bullying, Song Ha Yoon aktris ‘Marry My Husband’ terungkap pindah sekolah tiga kali semasa SMA. Riwayat pendidikan aktris kelahiran 1986 itu ternyata sesuai dengan klaim terduga korban.

Sumber: wow_keren - 🏆 5. / 80 Baca lebih lajut »

Agensi Bantah Tudingan Song Ha Yoon Lakukan Bullying Semasa SekolahBintang drakor Marry My Husband, Song Ha Yoon, dituduh menjadi pelaku insiden kekerasan dan bullying di sekolah 20 tahun yang lalu.

Sumber: kompascom - 🏆 9. / 68 Baca lebih lajut »

Song Ha-yoon Dituduh Melakukan Perundungan pada 2024, Begini Kata AgensiAktris Song Ha-yoon sedang menghadapi tuduhan serius yang dikemukakan seseorang terhadap dirinya Ia dituduh menjadi perundung di sekolahnya pada 2004 silam

Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »

Agensi Benarkan Song Ha Yoon Dikeluarkan dari Sekolah Terkait Kasus BullyPerwakilan agensi Song Ha Yoon membenarkan kabar bahwa artisnya dikeluarkan dari sekolah terkait kasus bullying, tetapi mereka menegaskan aktris ‘Marry My Husband’ itu bukan pelaku.

Sumber: wow_keren - 🏆 5. / 80 Baca lebih lajut »

Agensi Batah Song Ha Yoon, Pemain Marry My Husband Lakukan 'Bullying'King Kong by Starship juga menanyakan langsung kepada bintang Marry My Husband mengenai kebenaran rumor bullying tersebut.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »