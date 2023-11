Agate Gelar Program Pelatihan Online AI Game Programming

Perusahaan pengembang game Indonesia, Agate International atau Agate, menggelar program pelatihan online bertajuk Agate Game Course Batch 5. Kali ini, Agate menghadirkan course (kursus) terbaru yaitu Artificial Intelligence atau AI Game Programming. Agate Game Course sendiri merupakan sebuah program pelatihan pengembangan game yang menyeluruh, mulai dari teknis pembuatan game, desain, hingga pengetahuan bisnis dalam game.

Co-Founder dan Chief Executive Officer Agate Shieny Aprilia, melalui siaran persnya, Minggu (19/11/2023), mengatakan, Indonesia punya potensi yang besar di pasar game. Berdasarkan data Niko Partners, Indonesia merupakan negara yang memiliki 63 persen pemain game, dengan pertumbuhan pendapatan tercepat di pasar game dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, dengan kenaikan sebesar 9,9 persen (year-on-year). Menurut Head of Agate Academy Restya Winda Astari, course terbaru mereka, AI Game Programming, bertujuan membekali kemampuan talenta dalam mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam pengembangan game yang lebih dinami





