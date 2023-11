Afgan Disindir Cuma Gimmick Usai Pamer Foto Lyodra Gelendotan Super Manja

Penampilan Afgan terlihat gagah dan tampan dengan kemeja dan celana hitam panjang. Ia memadukan outfit tersebut dengan outer berwarna abu-abu. Sedangkan Lyodra tampil cantik dengan dress bernuansa batik.

BACA JUGA... Diakui Afgan, potret tersebut diambil ketika mereka menghadiri perhelatan Indonesian Movie Awards pada Selasa (31/10) lalu."Di Indonesian Movie Awards semalam. #AdaAfganLyodra 📷: @davianakbar," tulis Afgan di bagian keterangan foto.

"Lyo mana berani posting ginian dijadiin slide 1 🤣," sindir akun @lians***idm."Afgan mancing biar rame jadi naik terus lagunya yaa? #gimmickislyfe kayak penyanyi baru aja gan 🤣🤣," balas akun @iamd***lova."Dalam rangka memperluas fans, Afgan membutuhkan adegan mesra sama Lyodra, biar penonton terkesan, streaming lalu memaksa buat jadi jodohnya.... kok basi ya Gan? Sorry to say," timpal akun @rentam***ogja.

WowKeren - Afgan dan Lyodra belum lama ini merilis lagu duet berjudul"Ada". Momen syuting MV"Ada" bersama Lyodra pun sempat dibagikan oleh Afgan. Melihat kemesraan Afgan dan Lyodra, beberapa fans seketika baper. Keduanya dianggap kelewat romantis.

