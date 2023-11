aespa Pamer Gaya Rambut Baru Jelang Comeback, Ningning dan Winter Paling Banyak Dipuji

Di sini, Karina berambut hitam panjang dan berponi sementara Giselle berambut color-block dengan warna hitam-pirang-hitam. Ningning terlihat cantik dengan rambut hitam panjang sedangkan Winter berambut panjang warna ginger.

BACA JUGA... OSEN, Instiz "Ningning kenapa kamu cantik banget???? Aku jadi gila," komentar netizen."Wow, warna rambut Winter cantik banget," kata netizen lainnya."Wah, rambut Giselle luar biasa indahnya kayak api," ujar netizen."Wah Ningning luar biasa," imbuh yang lain.

Sementara itu,"DRAMA" yang dirilis 10 November mendatang akan menjadi comeback ketiga aespa tahun ini setelah sukses dengan"SPICY" dan single"Better Things". Untuk comeback kali ini, girl grup tersebut diperkirakan akan kembali ke worldview mereka di Kwangya dengan musuh baru setelah mengalahkan Black Mamba.

Hari ini, Kamis (2/11), keempat member aespa syuting acara JTBC"Ask Us Anything". Dalam balutan seragam sekolah, Karina dan kawan-kawan menyapa para reporter dan fans dan berpose sebelum syuting dimulai.

Penampilan aespa dengan gaya rambut baru ini menjadi topik bahasan netizen di komunitas online Instiz. Netizen yang mempublikasikan postingan menulis bahwa kemungkinan panjang rambut para member akan berubah saat comeback nanti. Netizen lainnya ikut mengomentari penampilan girl grup tersebut.

