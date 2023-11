aespa Curious About Fans' Sudden Silence, Suspects SM Entertainment's Involvement

Selebriti aespa dibuat kebingungan ketika suasana fan sign baru-baru ini tidak seperti biasanya dan langsung mencurigai SM Entertainment dalang di balik perubahan sikap penggemar. WowKeren - aespa baru-baru ini dibuat kebingungan karena perubahan sifat MY saat mereka menggelar fan sign. Winter cs pun mencurigai SM Entertainment adalah dalang di balik sikap fans yang mendadak pendiam. Pada Senin (20/11), beredar video di mana aespa bertanya-tanya mengapa penggemar berubah pendiam.

Winter bahkan curiga apakah ada fans yang bertengkar hingga suasana di di antara mereka menjadi kurang hidup. Padahal, aespa terbiasa dengan suasana ramai ketika bertemu dengan MY di bandara atau berada sedang dalam perjalanan menuju jadwal tertentu. Bukan hanya Winter, member lain seperti Karina dan Giselle juga menanyai apa yang membuat fans pendiam. Mereka pun menduga apakah SM Entertainment sengaja menyuruh mereka diam seperti sekarang ini. Winter: Mereka tidak menyuruh kalian untuk tidak bicara, kan? Karina: Ah, jangan tertawa? Mungkin agensi kita bilang untuk tidak tertaw





