AEON MALL Tanjung Barat Offers Special Promotions and Events

AEON MALL Tanjung Barat held a Late Night Sale event on March 29, 2024, attracting more than 50 thousand visitors in one day. The event featured a performance by Vidi Aldiano and offered special promotions. The mall will also have an 'ALL Day Sale' on April 6, 2024, during the Ramadan and Eid al-Fitr period.

The General Manager Operation of AEON MALL Tanjung Barat, Amelia, stated that they aim to provide the best offers to meet the needs of the community and celebrate the victory day with their loved ones

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:



suaradotcom / 🏆 28. in İD

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Punya Luas 86 Ribu Meter per Segi, AEON Mall Deltamas jadi Salah Satu Mal Terluas di IndonesiaAeon Co., Ltd. bersama Aeon Mall Co., Ltd. akan mengadakan peresmian AEON Mall Deltamas sebagai gerai kelima di Republik Indonesia pada Jumat, 22 Maret 2024.

Sumber: TabloidBintang - 🏆 17. / 63 Baca lebih lajut »

AEON Credit Service Indonesia & JCB Luncurkan Kartu Kredit AEON JCB Precious Targetkan Family SegmentPT AEON Credit Service Indonesia (ACSI) berkolaborasi dengan PT JCB Internasional Indonesia (JCB) meluncurkan Kartu Kredit AEON JCB Precious.

Sumber: suaradotcom - 🏆 28. / 53 Baca lebih lajut »

AEON Mall Deltamas Resmi Dibuka, Lyodra Hingga Rossa Siap Hibur PengunjungJPNN.com : AEON Mall Deltamas resmi dibuka, Lyodra hingga Rossa siap menghibur pengunjung selama masa grand opening.

Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

Toko Ritel Elektronik Terbesar Yamadabest Buka di AEON Mall Deltamas StoreJPNN.com : Yamadabest (PT Best Electric Indonesia) meresmikan toko kesembilan di AEON Mall Deltamas Store pada Jumat, 22 Maret 2024.

Sumber: jpnncom - 🏆 25. / 59 Baca lebih lajut »

AEON Mall Deltamas Resmi Dibuka, Hadirkan Banyak Spot InstagramableAEON MALL Deltamas juga menghadirkan berbagai spot unik dan instagramable yang cocok untuk genarasi muda saat ini.

Sumber: liputan6dotcom - 🏆 4. / 83 Baca lebih lajut »

Perluas Jaringan, Atria Furnishings Mattress Tersedia di AEON Mall DeltamasATRIA Furnisings Mattress hadir di AEON Mall Deltamas bagi warga Deltamas-Cikarang dan sekitarnya berbelanja aneka kebutuhan furniture dan matras perabotan rumah tinggal

Sumber: mediaindonesia - 🏆 2. / 92 Baca lebih lajut »