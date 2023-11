ADB Setuju Pinjaman US$500 Juta untuk Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia

ASIAN Development Bank (ADB) menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai US$500 juta untuk memperkokoh sumber daya manusia dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Pinjaman tersebut merupakan yang kedua dari tiga subprogram di bawah Program Peningkatan Produktivitas Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia (Boosting Productivity through Human Capital Development Program) sebagai kelanjutan dari keberhasilan subprogram pertama yang disetujui pada 2021.

"Program ini adalah komitmen ADB untuk meneruskan kerja sama erat jangka panjang dengan pemerintah Indonesia guna membantu membangun sistem kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang tangguh dan responsif agar dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan," tutur Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga melalui keterangan pers, Rabu (15/11

