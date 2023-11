Ada Sayembara Senilai 769 Juta untuk Temukan Ayah Luis Diaz

masih diculik dan hingga kini belum ditemukan. Aparat keamanan Kolombia memberikan hadiah jika ada yang memberi informasi lokasi ayah Diaz.Luis Diaz menjadi korban penculikan di kota Barrancas, La Guajira, Kolombia. Mereka diculik akhir pekan kemarin di sebuah pom di kota tersebut. Komplotan penculik membawa kabur orang tua Diaz berserta mobil miliknya.

Aparat keamanan, setempat terdiri dari kepolisian dan dibantu militer melakukan operasi penyelamatan orang tua Diaz. Kabar teranyar mengungkap bahwa ibu Diaz,Cilenis Marulanda, sudah berhasil diselamatkan.Penyelamatan ibu Diaz dilakukan oleh setelah polisi melakukan pengejaran kepada para penculik. Para penculik dilaporkan bersenjata.Meski ibu Diaz selamat, sang ayah, Luis Manuel Diaz, masih menjadi tawanan dari komplotan penculik tersebut. Ayah Diaz hingga kini masih dilaporkan hilang.

Jaksa Agung Kolombia, Francisco Barbosa, khawatir Luis Manuel Diaz dibawa kabur melintasi perbatasan menuju Venezuela. Jika ini terjadi situasi semakin sulit untuk penyelamatan ayah Diaz. "Kami memiliki informasi bahwa suatu saat dia mungkin berada di Venezuela. Jika dia akhirnya melintasi perbatasan dan berada di Venezuela, kami harus meminta Presiden Gustavo Petro... untuk membantu kami membebaskan Ayah Luis Diaz," ujar Barbosa dikutip dari Mirror. headtopics.com

Aparat keamanan kini berusaha bergerak menyusur perbatasan untuk bisa menyelamatkan ayah Diaz. Mereka juga mengumumkan bahwa menawarkan hadiah sebesar 200 juta peso Kolombia atau setara dengan 769 juta rupiah kepada siapa saja yang dapat memberikan informasi penting untuk membantu menyelamatkan ayah Diaz.

Aparat keamanan terus menjalin komunikasi dengan Luis Diaz yang saat ini masih berada di Liverpool. Diaz sendiri tak bermain di laga terakhir Liverpool saat menang 3-0 atas Nottingham Forrest akhir pekan lalu. headtopics.com

