AC Milan Berguncang, Api Emosi Giroud di Atas Kotak Es Batu

Olivier Giroud duduk di atas kotak es batu usai ditarik keluar dalam laga pekan ke-10 Liga Italia 2023-2024 antara Napoli vs Milan di Stadion Diego Armando Maradona, 29 Oktober 2023. (Photo by Carlo Hermann / AFP)Milan yang sempat unggul 2-0 via dobel gol sundulan Giroud, kolaps pada babak kedua. Napoli bangkit dan menyamakan kedudukan via kontribusi Matteo Politano dan Giacomo Raspadori.

“Dari sisi personal, saya senang mencetak dua gol dan berterima kasih untuk dua operan silang menawan dari rekan setim saya,” ujar Giroud dikutip dari“Akan tetapi, saya kecewa dengan hasilnya. Kami punya peluang untuk memenangkan pertandingan dan menciptakan banyak kans. Namun, kami tak mampu mengamankan hasil.”

Kekecewaan Giroud memuncak ketika dirinya ditarik keluar sang pelatih, Stefano Pioli, sembilan menit jelang bubaran, saat papan skor sudah menunjuk angka 2-2 Giroud mengibaskan kedua tangannya seolah tak percaya kesempatan bermainya habis. Ia digantikan Luka Jovic.Prabowo, Ganjar, dan Anies Bergandengan Tangan Usai Bertemu JokowiSyahrul Yasin Limpo Benarkan Bertemu Firli Bahuri di Rumah Kertanegara5 Website AI untuk Membuat Poster Disney Pixar yang Lagi Viral di MedsosSkandal Cium Bibir Jenni Hermoso, Eks Presiden RFEF Luis Rubiales Dihukum 3 Tahun headtopics.com

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: KompasBola »

Hasil Liga Italia: Brace Olivier Giroud Sia-sia, AC Milan Gagal Curi 3 Angka dari NapoliNapoli dan AC Milan harus puas berbagi angka 1 poin setelah bermain imbang pada giornata ke-10 Liga Italia, Senin (30/10/2023) dini hari WIB. Baca lebih lajut ⮕

Dua Gol Giroud Tak Cukup Menangkan AC Milan, Ditahan Napoli 2-2Seri, AC Milan tertahan 2-2 saat menghadapi Napoli di Stadion Diego Armando Maradona pada Senin (30/10). Baca lebih lajut ⮕

AC Milan Buang Kemenangan, Giroud Anggap Dirinya Berhak Marah-MarahOlivier Giroud menganggap dirinya berhak untuk marah-marah setelah AC Milan membuang kemenangan yang ia usahakan. Baca lebih lajut ⮕

Lihat Inter Menang lalu Milan Ditahan Napoli, Giroud MurkaGiroud murka dengan hasil yang didapat Milan saat melawan Napoli. Terlebih, sebelum pertandingan ia sempat melihat kemenangan Inter atas AS Roma. Baca lebih lajut ⮕

AC Milan Imbang dengan Napoli, Stefano Pioli Sebut Gol Eks Pemain Inter Milan Mengubah Intensitas PermainanPelatih AC Milan, Stefano Pioli, kecewa karena ditahan imbang Napoli setelah unggul 2-0 di babak pertama. Baca lebih lajut ⮕

Hasil dan Klasemen Liga Italia - Juventus Lepas dari Ancaman AC Milan, Inter Milan Betah di PuncakDua jagoan kota Milan menuai hasil berbeda saat melakoni pekan ke-10 Liga Italia 2023-2024. Baca lebih lajut ⮕