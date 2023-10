Aaliyah Massaid Dicuekin Saat Ingin Salaman Pada Kakak Thariq Halilintar, Netizen: Pusing Iparnya Sekampung

baru-baru ini mendapatkan sorotan dari netizen saat ikut hadir dalam kajian yang digelar Aurel Hermansyah sebelum dirinya melahirkan anak keduanya. ini ternyata sempat bertemu dengan saudari sang kekasih, Sajidah Halilintar di acara tersebut.

Sayangnya saat momen tersebut dibagikan di media sosial, banyak netizen sadar Aaliyah Massaid tidak digubris Sajidah Halilintar saat akan bersalaman dengan calon kakak iparnya tersebut. Dalam video yang diunggah akun TikTok @ria.ricis553, Sajidah Halilintar yang tampak baru saja datang, terlihat langsung bersalaman dengan Aurel Hermansyah. Melihat kakak Thariq Halilintar datang, Aaliyah Massaid tampak berdiri dan menyambut.Namun, saat dirinya akan bersalaman dan menyodorkan tangannya, Sajidah Halilintar tampak tak menyambut dan melihatnya. Ia tampak fokus berbicara dengan Aurel Hermansyah.

Hal ini membuat Aaliyah Massaid kembali menarik lagi tangannya. Dirinya hanya bisa tersenyum agar suasana tak canggung. Meski begitu wanita 21 tahun ini terlihat begitu ramah hingga kakak Thariq Halilintar itu berpamitan pulang. headtopics.com

Momen ini pun menjadi sorotan warganet. Tak sedikit yang meresponnya dengan komentar miring. Hingga membawa-bawa nama Fuji di dalamnya, mantan kekasih Thariq Halilintar yang disebut tak direstui Gen Halintar. Baca Juga:"Percaya lah al, walau tdk semua. Tapi mslh dgn ipar itu bnr adanya. Punya sdikit ipar aja pusing, apalagi byk," ungkap @rinxxxxx.

"Mungkin lagi fokus ke Aurel ,Masa iya sengaja katanya kan udah dapat restu dari keluarga atta," tambah @sitxxxxx. Seperti diketahui, sejak kabar kedekatan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid merebak, banyak netizen memprediksi jika putri Reza Artamevia itu bakal langsung mendapatkan restuBenar saja, tak perlu menunggu waktu lama bagi Aaliyah Massaid untuk dikenalkan Thariq Halilintar pada keluarganya. Mereka tampak saling menyapa dengan hangat di acara Tujuh Bulanan Aurel Hermansyah belum lama ini. headtopics.com

