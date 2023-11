9 Pantangan dan Makanan Yang Perlu Diwaspadai kala Hamil Muda

Maka dari itu, si ibu harus menjaga asupan gizi seimbang selama kehamilan. Selain itu, ada hal yang perlu diwaspadai termasuk konsumsi jenisPasalnya, jeroan mengandung kadar tinggi zat besi dan vitamin A. Mengkonsumsi jeroan secara berlebihan dapat menyebabkan risiko keracunan zat besi dan vitamin A pada ibulain yang sebaiknya dihindari selama kehamilan adalah telur yang masih mentah atau setengah matang.

Meskipun hal ini jarang terjadi, bakteri tersebut bisa menyebabkan infeksi pada cairan ketuban dan bahkan berisiko terhadap keguguran. Di sisi lain, mengonsumsi telur yang telah matang selama kehamilan memiliki beberapa manfaat, termasuk mendukung sistem kekebalan tubuh. Telur matang menyediakan sumber protein dan mengurangi risiko diabetes gestasional serta preeklampsia pada ibu5 Pantangan Ibu Hamil Muda yang Perlu Dihindari, Yuk Perhatikan Asupan Makanan Sehari-hari!

