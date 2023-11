9 Cara Terbaik Hadapi Anak Tantrum dari Ahli Parenting

"Untuk anak-anak berusia antara 1 dan 2 tahun, tantrum sering kali berasal dari upaya mengomunikasikan suatu kebutuhan, misalnya mau susu lagi, penggantian popok, mainan di sana, tetapi anak tidak memiliki kemampuan bahasa untuk melakukannya," kata Dr. Levy."Pada saat anak-anak berusia 3 atau 4 tahun, mereka sudah tumbuh lebih mandiri. Mereka sangat menyadari kebutuhan dan keinginan mereka dan ingin lebih menegaskannya," papar Dr. Levy.

Perlu diingat bahwa tantrum bukanlah tanda pola asuh yang buruk. Faktanya, tantrum adalah tahap perkembangan penting bagi anak. Jika si kecil berteriak, menendang, menjerit dan Anda mulai kehilangan kesabaran, Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana cara mengatasi tantrum.

Menurut American Academy of Pediatrics (AAP), orang tua yang bereaksi dengan tenang dan konsisten terhadap ledakan emosi balita akan membantu anak mereka memahami batasannya, sehingga dapat membantu anak merasa lebih terlindungi dan terkendali.Jika setiap tantrum anak Anda selalu memukul, menendang, menggigit, atau melempar barang, segera hentikan mereka dan singkirkan mereka dari situasi tersebut.

"Saya sangat percaya pada pendekatan ini karena pendekatan ini membantu anak-anak belajar bagaimana melampiaskan emosi dengan cara yang tidak merusak. Mereka mampu meluapkan perasaannya, menenangkan diri, dan mendapatkan kembali kendali diri-tanpa harus berteriak-teriak," paparnya.Tantrum sering kali dapat dielakkan dengan perintah yang singkat, sederhana, dan langsung pada sasaran. Semakin spesifik, semakin baik.

