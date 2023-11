7 Potret Nyeleneh Fungsi Lain Setrika Ini Bikin Geleng Kepala

Tidak sedikit yang menggunakan setrika untuk kegunaan lain seperti menjadikannya gagang pintu saat sudah rusak, hingga untuk alat meluruskan rambut seperti yang digunakan di salon. BACA JUGA: 10 Posisi Nyeleneh Pemasangan AC Ini Bikin Heran, 1 Alat untuk 3 Ruangan BACA JUGA: 7 Potret Apes saat Naik Transportasi Umum, Bisa Bikin Emosi BACA JUGA: 8 Potret Nyeleneh Bentuk Wahana Odong-Odong Ini Kocak BACA JUGA: 6 Potret “Jalan Tikus” Ini Bikin Jalur Utama Nggak Berguna, Padahal Mulus BACA JUGA: 7 Potret Penempatan Komputer Buat Main Game Ini Nyeleneh, Ada di Rumah Kosong BACA JUGA: 7 Potret Absurd Badut Jalanan, Bukannya Lucu Tapi Bikin Seram BACA JUGA: 10 Potret Absurd...

Bahkan tidak sedikit anak kos yang menggunakan setrika untuk memasak. Yaitu memasak mi hingga memanggang roti untuk disantap. Cara-cara nyeleneh seperti ini tentu tidak dianjurkan karena dapat membuat setrika cepat rusak.

Berikut 7 potret nyeleneh cara menggunakan setrika yang Liputan6.com kutip dari berbagai sumber, Rabu (1/11/2023). 2 dari 8 halaman1. Kalau setrikanya sudah rusak, masih bisa digunakan untuk gagang pintu rumahAdvertisement

3 dari 8 halaman2. Bahkan setrika bisa digunakan untuk meluruskan rambut4 dari 8 halaman3. Berfungsi seperti kompor listrik, setrika bisa digunakan untuk memasak miAdvertisement 5 dari 8 halaman4. Tidak sedikit anak kos yang menggunakan setrika untuk memanggang roti6 dari 8 halaman5. Noda dari permen karet bisa dihilangkan dengan menggunakan setrikaAdvertisement

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: LIPUTAN6DOTCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LIPUTAN6DOTCOM: 6 Potret Bantal Wibu Ini Nyeleneh Banget, Halu Gambar AnimeBiarkan wibu berimajinasi~

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

CNBCINDONESIA: BKPM Selidiki Modus Nominee J&T Express Pinjam Nama Warga RI&T Express menggunakan modus menggunakan nama orang lain lain agar bisa berbisnis di Indonesia.

Sumber: cnbcindonesia | Baca lebih lajut ⮕

WOW_KEREN: Nyeleneh, Shotaro & Anton Malah Terharu Lihat SEVENTEEN 'Get A Guitar' Challenge Tak Ajak RIIZEShotaro dan Anton memberikan komentar di TikTok dari video memperlihatkan tingkah nyeleneh SEVENTEEN yang melakukan 'Get A Guitar' challenge tanpa mengajak member RIIZE.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: 6 Penampakan Bangunan Rumah Tak Simetris Bagian Depan Ini Nyeleneh, KocakKuli bangunannya tak niat bikin rumah nih.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

WOW_KEREN: Lucinta Luna Tampil Adem Pakai Hijab Serukan Dukungan Untuk Palestina Malah Tuai Reaksi NyelenehLucinta Luna bagikan potretnya seorang diri kenakan hijab dengan tulisan arab di atas kepalanya. Lewat unggahan ini, Lucinta Luna serukan dukung Palestina yang malah menuai komentar-komentar nyeleneh.

Sumber: wow_keren | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: Suporter Megawati Ini Bawa Poster Nyeleneh, Tulisannya Tak BiasaBusana Megawati yang tertutup dan memakai hijab juga menjadi perbincangan masyarakat Korsel karena pertama kalinya ada di Liga Voli Korea.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕