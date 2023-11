7 Pasang Seleb yang Dulu Pernah Pacaran Tapi Jarang Diketahui Publik, Bikin Terkejut

Selain itu, hubungan yang tidak diketahui publik biasanya karena mereka menjalin hubungan asmara sewaktu masih kecil. Sehingga, belum ada kata serius dan hanya dijalani hanya sebentar. Mereka juga menyebutnya sebagai cinta monyet. Seperti pengakuan Prilly Latuconsina dan Kiki eks CJR yang baru-baru ini viral.Keduanya mengaku pernah berpacaran saat masih duduk di bangku sekolah menengah. Kala itu Prilly sudah SMA, dan Kiki masih SMP.

Termasuk Prilly, ada pula sederet kisah asmara masa lalu pasangan seleb lainnya yang bisa bikin warganet terkejut. Seperti yang telah Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, berikut ini 7 pasang seleb yang dulu pernah pacaran tapi jarang diketahui publik, Kamis (02/11/2023).2 dari 8 halaman1. Bastian Steel mengaku pernah cinta lokasi dan menjalani backstreet dengan Chelsea Islan. Kala itu keduanya membintangi film Rudy Habibie yang tayang pada 2016 lalu.

3 dari 8 halaman2. Tak banyak yang tahu, Rossa pernah berpacaran dengan Sahrul Gunawan. Hal itu terungkap saat Rossa mengunggah foto lawas yang diambil tahun 1999. Ia mengungkap bahwa Sahrul adalah pacarnya kala itu.4 dari 8 halaman3. Deddy Corbuzier dan Agnez Mo juga pernah menjalin kasih diam-diam selama 4 tahun lamanya.Advertisement

5 dari 8 halaman4. Sebelum menjadi kekasih El Rumi, ternyata Marsha Aruan pernah berpacaran dengan Al Ghazali. Namun, kala itu hubungan keduanya hanya sebatas cinta monyet.6 dari 8 halaman5. Tak banyak yang tahu juga, Tina Toon dulu pernah berpacaran dengan Edric Tjandra. Namun, saat kabar itu beredar pada 2016 lalu, keduanya sudah putus.Advertisement

