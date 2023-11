7 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Rp 8,6 M Dimusnahkan Bea Cukai

"Barang bukti rokok ilegal hari ini yang kita musnahkan telah disetujui oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu yang menyatakan persetujuan peruntukan barang ilegal tersebut untuk dimusnahkan, antara lain dengan surat nomor S-6/MK.6/WKN.05/2023 dan S-7/MK.6/WKN.

Dari hasil penindakan barang tersebut, kerugian keuangan negara yang berhasil diamankan adalah senilai Rp 5.883.655.556 atau Rp 5,8 miliar dengan perkiraan nilai barang senilai Rp 8.692.899.900 atau Rp 8,6 miliar.

Selain jutaan batang rokok ilegal, barang bukti lainnya yang turut dimusnahkan yakni 73,8 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: DETIKCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JPNNCOM: Dalam Sepekan, Bea Cukai Malang Gagalkan Peredaran Rokok Ilegal Senilai MiliaranJPNN.com : Bea Cukai Malang menggagalkan peredaran rokok ilegal senilai miliaran melalui operasi penindakan yang berlangsung dalam kurun waktu sepekan

Sumber: jpnncom | Baca lebih lajut ⮕

JPNNCOM: Bea Cukai Cilacap Musnahkan Batang Rokok Ilegal, Jumlahnya WowJPNN.com : Bea Cukai Cilacap memusnahkan batang rokok ilegal di tempat pembakaran PT Solusi Bangun Indonesia, Senin (30/10). Jumlahnya wow

Sumber: jpnncom | Baca lebih lajut ⮕

VIVACOID: Industri Ingatkan Kenaikan Tinggi Cukai Rokok Bisa Bikin Inflasi MeroketBPS mencatat, salah satu komoditas penyumbang inflasi tinggi adalah rokok, seperti rokok kretek filter, rokok putih, maupun rokok kretek.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕

JPNNCOM: Mahasiswa Diajak Memahami Peran Bea Cukai sebagai Fasilitator PerdaganganJPNN.com : Bea Cukai mengedukasi mahasiswa agar memahami peran instansi tersebut, salah satunya sebagai fasilitator perdagangan

Sumber: jpnncom | Baca lebih lajut ⮕

ANTARANEWS: Bea Cukai Pasuruan musnahkan barang ilegal senilai Rp4 miliarANTARA - Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan memusnahkan barang milik negara (BMMN) hasil penindakan tahun 2023 pada ...

Sumber: antaranews | Baca lebih lajut ⮕

JPNNCOM: Bea Cukai Edukasi Pelajar Memahami Aturan Kepabeanan Lewat Customs Goes to SchoolJPNN.com : Bea Cukai mengedukasi pelajar di Kediri dan Malang agar memahami aturan kepabeanan dan cukai melalui kegiatan Customs Goes to School

Sumber: jpnncom | Baca lebih lajut ⮕