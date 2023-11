6 Sayuran Ini Bisa Bikin Asam Urat Kumat, Wajib Pantangan!

Ada beberapa sayuran yang tidak baik dikonsumsi penderita asam urat. Beberapa sayuran perlu dihindari karena memiliki kadar purin tinggi. Berikut daftarnya:Asparagus memiliki kadar kalium dan folat tinggi. Akan tetapi, asparagus adalah salah satu sayuran yang perlu dihindari bagi penderita asam urat karena memiliki kandungan purin tinggi. Dalam asparagus, terdapat sekira 23 gram purin di setiap 100 gram sayuran ini.

- Buah-buahan: semua buah-buahan umumnya baik untuk asam urat. Ceri bahkan dapat membantu mencegah serangan dengan menurunkan kadar asam urat dan mengurangi peradangan.- Kacang: semua kacang-kacangan dan biji-bijian, termasuk kedelai dan tahu- Produk susu: semua produk susu aman, tetapi produk susu rendah lemak sangat dianjurkan- Bumbu dan rempah-rempah: semua bumbu dan rempah-rempah

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: CNBCINDONESIA »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BOLASPORTCOM: Shin Tae-yong Bisa Tenang, Kali Ini Shayne Pattynama Bisa Langsung Tancap Gas di Timnas IndonesiaBek timnas Indonesia, Shayne Pattynama, jadi pemain yang diprediksi berada dalam kondisi bugar jelang laga melawan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Sumber: BolaSportcom | Baca lebih lajut ⮕

MERDEKADOTCOM: 5 Resep Dimsum Ayam & Sayuran Lezat, Bisa Jadi Ide Bekal Anak yang Tak Suka Makan SayurDimsum menjadi salah satu camilan favorit banyak orang. Bahkan, kini sudah ada begitu banyak penjual dimsum yang tersebar di penjuru jalan. Berikut resepnya.

Sumber: merdekadotcom | Baca lebih lajut ⮕

KOMPASCOM: 8 Sayuran yang Bisa Ditanam dalam Rumah, Salah Satunya CabaiMenanam sayuran di rumah dapat membantu mengeksplorasi hal baru di dapur, sekaligus menghemat biaya belanja makanan setiap hari.

Sumber: kompascom | Baca lebih lajut ⮕

JAWAPOS: 7 Manfaat Ampas Kopi Untuk Mempermudah Hidup, Nomor 5 Bisa Bikin Hemat Pengeluaran untuk SkincareJangan dibuang, ini manfaat ampas kopi yang bisa mempermudah hidup sekaligus bisa berhemat biaya harian.

Sumber: jawapos | Baca lebih lajut ⮕

CNNIDDAILY: 7 Herbal Ini Ampuh Atasi Asam Lambung, Wajib DicobaSejumlah herbal diklaim ampuh dalam mengatasi penyakit asam lambung. Lantas, apa saja herbal untuk asam lambung yang patut dicoba?

Sumber: CNNIDdaily | Baca lebih lajut ⮕

DETIKFINANCE: Tak Semua Orang Bisa Masuk Hotel Sultan Sembarangan, Bisa Kena Somasi!Masyarakat kini tidak bisa sembarangan masuk ke Hotel Sultan. Untuk bisa masuk ke Hotel Sultan harus mendapat izin dari PPKGBK.

Sumber: detikfinance | Baca lebih lajut ⮕