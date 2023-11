6 Momen Seru Enzy Storia dan Molen Kasetra Main ke Shenandoah National Park

Shenandoah National Park sendiri merupakan taman nasional yang berada di Virginia, Amerika Serikat. Melakukan perjalanan dengan mobil, pasangan suami istri ini mengabadikan momen perjalanan tersebut yang tampil mesra.

Menikmati indahnya pemandangan alam yang masih asri, momen kebersamaan keduanya ini menuai banyak sorotan dari netizen. Cukup jarang Enzy membagikan momen kebersamaan keduanya usai pasangan ini pindah ke Amerika, Serikat.

Berikut 6 potret Enzy Storia dan Molen Kasetra main ke Shenandoah National Park yang Liputan6.com kutip dari Instagram @enzystoria, Kamis (2/11/2023). 2. Beberapa kali Enzy memang banyak menyempatkan diri untuk menikmati liburan ke berbagai taman nasional 3. Kalau sebelumnya bermain bareng teman, kali ini ia ditemani oleh sang suami

4. Di sini terlihat banyak sekali pemandangan indah berupa pengunungan 5. Sosok Molen Kasetra pun turut menuai sorotan karena posenya bak pejabat yang menyapa warga

