6 Foto Jadul Alleia Anak Ariel Noah Saat Kecil Ini Bikin Gemas, Ekspresif Sedari Cilik

Kilas balik melihat foto lawas Alleia, memperlihatkan putri kesayangan Ariel kecil yang lucu banget. Alleia kecil ini sangat menggemaskan hingga bikin banyak orang menyukai sosok Alleia. Anak dari Ariel dan Sarah Amalia sudah terlihat ekspresif sedari kecil.

Alleia kecil memang mewarisi paras cantik sang ibu dan aura karisma dari sang ayah. Kelucuan Alleia saat kecil ini membuat foto lawasnya banjir like dan pujian dari netizen. Netizen tak ragu memuji Alleia kecil tampak imut dan menggemaskan.

Berikut Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, foto masa kecil Alleia Anak Ariel yang bikin gemas, Kamis (2/11/2023). Alleia Anata adalah putri Ariel NOAH yang kini telah beranjak remaja. Selain memiliki paras yang cantik, ia juga memiliki suara yang merdu.

2 dari 7 halaman1. Ini dia potret Alleia Anata Irham saat kecil. Ia sering digendong sang ayah.Advertisement 3 dari 7 halaman2. Alleia kecil sangat lucu dan menggemaskan dengan mata belok yang menawan.4 dari 7 halaman3. Lucunya foto anak Ariel dan Sarah Amalia saat bermain pasir ini curi perhatian.Advertisement

5 dari 7 halaman4. Senyum Alleia yang manis ini menurun dari cantiknya Sarah Amalia.6 dari 7 halaman5. Momen Alleia saat bermain pasir ini bikin netizen makin gemas dengan putri Ariel Noah.Advertisement

