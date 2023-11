6 Fakta Menarik tentang Kucing Belang Tiga, Dianggap Bisa Menyembuhkan Kutil

Berikut adalah sejumlah fakta menarik lainnya tentang kucing belang tiga atau belacu, yang mungkin jarang Anda ketahui:, fakta berikut ini mungkin jarang diketahui. Pada tahun 2001, kucing calico menjadi kucing resmi negara bagian Maryland.

Alasannya, karena warna bulu kucing ini dimiliki oleh burung negara bagian Maryland, oriole Baltimore, dan serangga negara bagian Maryland, kupu-kupu Baltimore Checkerspot.2. Jadi kepala stasiun di Jepang

Pada 2007, seekor kucing belacu bernama Tama secara resmi dinobatkan sebagai “Kepala Stasiun di Stasiun Kishi” di wilayah prefektur Wakayama, Jepang.

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: KOMPASCOM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LIPUTAN6DOTCOM: Hotel Bintang Lima Ini Izinkan Kucing Liar Hidup Gratis di Lobi, UnikHotel telah mengizinkan kucing-kucing ini beristirahat di lobi beberapa tahun

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

VIVACOID: 5 Fakta Menarik Jelang Duel Chelsea vs Blackburn RoversChelsea akan menjamu Blackburn Rovers dalam babak 16 besar Piala Liga Inggris di Stadion Stamford Bridge pada Kamis dini hari nanti, 2 November 2023, pukul 02.45 WIB

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕

VIVACOID: 5 Fakta Menarik Jelang Duel West Ham United vs ArsenalArsenal akan menjamu West Ham United dalam babak 16 besar Piala Liga Inggris di London Stadium pada Kamis dini hari nanti, 2 November 2023, pukul 02.30 WIB.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: 6 Fakta Menarik Gunung Talang di Solok yang Pertama Kali Meletus pada 1833Gunung Talang merupakan salah satu dari gunung api aktif di Sumatera Barat dan salah satu kawahnya menjadi sebuah danau yang disebut dengan Danau Talang. Gunung ini sudah aktif sejak tahun 1833.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

VIVACOID: 5 Fakta Menarik Jelang Duel Manchester United vs Newcastle UnitedManchester United akan menjamu Newcastle United dalam babak 16 besar Piala Liga Inggris di Stadion Old Trafford pada Kamis dini hari nanti, 2 November 2023.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕

VIVACOID: 5 Fakta Menarik Jelang Duel Madura United vs Persib BandungPersib Bandung akan datang ke markas Madura United dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Gelora Bangkalan pada Rabu malam nanti, 1 November 2023, pukul 19.00 WIB.

Sumber: VIVAcoid | Baca lebih lajut ⮕