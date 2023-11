596 WN Asing Dievakuasi dari Gaza Lewat Perbatasan Rafah Hari Ini

Adapun 596 WNA yang akan dievakuasi hari ini di antaranya berasal dari Azerbaijan, Belgia, Bahrain, Chad, Kroasia, Yunani, Hungaria, Italia, Makedonia Utara, Meksiko, Belanda, Korea Selatan, Sri Lanka, Swiss, dan Amerika Serikat.

Dari daftar yang dirilis otoritas Gaza, tidak disebutkan adanya warga negara Indonesia (WNI) yang akan dievakuasi dari Gaza hari ini. Sebelumnya Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan tim evakuasi telah berangkat dari Kairo dan sudah tiba di Rafah sejak Rabu (1/11) sore kemarin, untuk kemungkinan evakuasi WNI.

"Setelah komunikasi dengan semua pihak yang memiliki aset di Gaza, diperoleh informasi kemungkinan pergerakan evakuasi WNA, termasuk WNI, melalui pintu Rafah kemungkinan, sekali lagi kemungkinan, akan dapat segera dilakukan," kata Retno dalam konferensi pers pada Rabu (1/11) malam.Menurut data Kemlu, ada 10 WNI yang berada di Gaza di mana tiga di antaranya adalah relawan MER-C yang memilih tetap tinggal untuk membantu di Rumah Sakit Indonesia di Gaza.

Retno juga menyebutkan bahwa dengan mempertimbangkan situasi di lapangan yang dinamis, maka evakuasi kemungkinan besar tidak dapat dilakukan sekaligus, melainkan bertahap dan mengutamakan keselamatan. "Yang perlu kita pastikan adalah kalau ada perjalanan, maka perjalanan itu sudah mendapat jaminan keamanan dari semua pihak, sehingga evakuasi dapat dilakukan dengan selamat," kata Retno.

