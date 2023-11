57 Kendaraan Bermotor Ditilang gegara Tak Lulus Uji Emisi

Operasi penegakan hukum ini dilakukan Polda Metro Jaya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 51 kali hingga akhir tahun.Baca Juga:Perinciannya, 20 unit kendaraan roda empat dan 37 unit roda dua.

“Sebanyak 257 kendaraan dilakukan uji emisi on the spot. Total, ada 57 kendaraan yang dikenai sanksi tilang karena tidak lulus uji emisi,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Asep Kuswanto dalam keterangannya, Kamis (2/11).

Asep menuturkan bahwa selama ini pihaknya gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban uji emisi. Baca Juga:“Sejak 2021, Pemprov DKI Jakarta terus menggencarkan sosialisasi kewajiban uji emisi dalam rangka perbaikan kualitas udara,” kata dia.

Menurut dia, edukasi publik terhadap kewajiban uji emisi ini sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dengan beragam cara dan pendekatan.

