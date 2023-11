5 Tahun Bersama Jerinx SID, Nora Alexandra Patahkan Ramalan yang Sebut Pernikahan Mereka Tak Akan Awet

BACA JUGA: Jerinx SID Kembali Hadir di Konser Superman Is Dead Setelah Absen Demi Program Hamil Nora Alexandra Baca Juga “Gak terasa 12 Nov ini genap 5 tahun bersama pria ini, jadi ingat dulu awal2 pacaran sama dia buanyak banget yg gosipin buruk soal Nora, sampai si pria ini mempersunting aku jadi istri, ada aja teman si pria ini yg julid dan benci ke aku tanpa sebab akibat, DRAMA A***R temannya!” tulis Nora Alexandra.

“Terus ada pula yg ala2 jadi paranormal, bilang kalau Nora nikah demi HARTA LAH, TERBUKTI TIDAK BENAR! Bilang pernikahan kami gak bakal awet lah, TIDAK BENAR JUGA!” tegas Nora Alexandra.3 dari 4 halamanTak Pernah MeninggalkanJerinx SID juga terkenal dengan sejumlah kontroversi yang melibatkannya, termasuk masuk penjara. Namun, hal ini tidak pernah membuat Nora Alexandra meninggalkannya. Mereka tetap saling mendukung dan membangun pernikahan yang bahagia.

4 dari 4 halamanPenuh Huru-HaraDalam unggahan itu, Nora Alexandra memajang potret-potret yang menunjukkan banyak momen kebersamaannya. Mulai dari saat mereka lamaran, menikah, sampai saat Jerinx SID mendekam di penjara dan dijenguk oleh Nora Alexandra.

