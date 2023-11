5 Sosok Ini Bisa Jadi Calon Pengganti Erik Ten Hag di MU

Xabi Alonso, mantan pemain andalan Liverpool, juga masuk bursa karena kedatangannya sudah mampu membuat Bayer Leverkusen bangkit dari masa krisis dan kini menjadi penantang gelar juara. Foto: REUTERS/EDITH GEUPPERT

Nama Zinedine Zidane rutin muncul pada saat klub-klub besar sedang mencari juru taktik baru. Sudah dua tahun berlalu sejak kali terakhir Zidane melatih di Real Madrid. Akankah MU bisa menggodanya? Foto: Getty Images/Angel Martinez

Roberto De Zerbi adalah sosok juru taktik yang paling naik daun saat ini berkat hasil besutannya di Brighton. Sejumlah klub, termasuk MU saat ini, dilkabarkan terus memantau kinerjanya. Foto: REUTERS/TOBY MELVILLE

Kiprah Hansi Flick di timnas Jerman memang berakhir dengan pemecatan. Tapi sosoknya tetap dianggap sebagai pelatih top dan formasi 4-2-3-1 yang rutin dipakai Flick bisa jadi cocok dengan materi pemain MU. Foto: REUTERS/LISI NIESNER

Indonesia Berita utama Baca lebih lajut: DETIKSPORT »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BOLANET: Pemain MU tak Bisa Mainkan 'Ten Hag Ball', Bisanya Long Ball!Erik ten Hag dianggap belum mampu membuat Manchester United memperagakan 'Ten Hag Ball' seperti Ajax Amsterdam

Sumber: Bolanet | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Erik Ten Hag Perintahkan Pemain Manchester United Lakukan Hal Ini Usai Kalah dari Manchester CityManajer Manchester United Erik ten Hag dilaporkan menginstruksikan pemainnya untuk duduk diam setelah kekalahan 0-3 dari Manchester City di Liga Inggris, Minggu. (29/10).

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Terfavorit Jadi Bos Baru Manchester United Gantikan Erik ten Hag, Ini Reaksi Zinedine ZidaneKursi panas Manchester United kini jadi perbincangan seiring dengan Erik ten Hag yang under pressure.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Erik ten Hag Catat Rekor Pembelian, Hanya Pemain Ini yang Ditolak Petinggi Manchester UnitedErik ten Hag telah menghabiskan sekitar 400 juta pounds untuk sejumlah pemain baru - sebagian besar pernah bermain di Eredivisie atau bermain di bawah asuhan Erik ten Hag.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

LIPUTAN6DOTCOM: Manchester United Digilas Newcastle di Carabao Cup, Erik Ten Hag Akhirnya Mengakui Fakta Menyedihkan IniErik Ten Hag harus mengakui fakta menyedihkan soal Manchester United usai kekalahan telak 0-3 lawan Newcastle United di 16 besar Carabao Cup.

Sumber: liputan6dotcom | Baca lebih lajut ⮕

SUARADOTCOM: Jumlah Kekalahan Manchester United Musim Ini Bikin Miris, Erik ten Hag: Saya Bertanggung JawabErik ten Hag pasang badan atas hasil-hasil buruk yang dipetik Manchester United musim ini.

Sumber: suaradotcom | Baca lebih lajut ⮕